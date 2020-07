Renault dient protest in tegen Racing Point voor kopiëren Mercedes

Renault heeft een protest tegen Racing Point ingediend bij de FIA. De Franse renstal zet vraagtekens bij de legaliteit van de RP20 omdat deze veel gelijkenissen vertoont met de Mercedes uit 2019.

Al sinds de testdagen in Barcelona in februari waren er al twijfels over de ‘roze Mercedes’, zoals de RP20 van Racing Point gekscherend genoemd werd, en de gelijkenissen met de W10 van Mercedes uit 2019. Renault heeft na afloop van de Grand Prix van Steiermark een officieel protest ingediend bij de FIA met vraagtekens over de legaliteit van de auto.

Lees ook: Stroll na goed resultaat Racing Point: ‘We hadden de tweede of derde beste auto’

Renault doet een beroep op de reglementen, waarin staat dat bepaalde onderdelen door het team zelf gemaakt moeten zijn. Bijlage 6 van het sportief reglement benadrukt dat ‘een deelnemer, met betrekking tot de vermelde onderdelen die ze in hun Formule 1-auto’s gebruiken, alleen vermelde onderdelen mag gebruiken die door henzelf zijn ontworpen’.

Opvallend genoeg dient Renault nu pas een protest in en dus niet al na afloop van de eerste ronde van het kampioenschap, vorige week ook in Oostenrijk. In de Steiermark GP finishte Racing Point op de zesde en zevende plaats, Renault moest genoegen nemen met een achtste plaats voor Ricciardo. Ocon viel uit vanwege koelingsproblemen.

Lees ook: Hamilton wint GP Steiermark, drama bij Ferrari compleet na touché Vettel en Leclerc

Renault laat via Twitter weten dat het inderdaad een protest heeft ingediend, maar dat ze verder geen commentaar willen geven totdat de stewards tot een besluit zijn gekomen.

We confirm that Renault DP World F1 Team has submitted a request to the Stewards of the Event for clarification on the legality of the Racing Point RP20. We have no further comment on this matter until the Stewards have arrived at a decision.

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 12, 2020