Stroll na goed resultaat Racing Point: ‘We hadden de tweede of derde beste auto’

Lance Stroll stelt dat Racing Point de ‘tweede of derde beste’ auto van het veld had tijdens de Grand Prix van Steiermark. De Canadees leek op het einde nog aan zijn teamgenoot voorbij te kunnen gaan, maar liep de zesde plek mis op een ‘voorvleugellengte’ na.

De Racing Point voelde zich gisteren niet thuis in de regen, maar op een zonnige Red Bull Ring was het team weer sterk. Sergio Pérez startte vanaf de zeventiende plek en eindigde uiteindelijk op de zesde plek, Stroll bleef nipt achter zijn teamgenoot.

“Vandaag hadden we de tweede of derde snelste auto”, zegt Stroll stellig tegen SkySports. “We waren zeker sneller dan McLaren en Renault. Het was voor ons een perfect race. Het racetempo was erg goed”, aldus de Canadees.

Op de finish bedroeg het verschil tussen de Racing Point-coureurs slechts 0.066 seconde. “Ik kwam op het slechts mogelijke moment achter hem te zitten, midden in bocht 10. Ik eindigde slechts een voorvleugellengte achter hem”, aldus de Canadees.

Hectische slotfase

“De eerste stint was goed, ik ging voorbij aan Gasly en toen kwamen we in de buurt van de Renaults”, vervolgt Stroll. “We stopten eerder dan Ricciardo. Ik maakte een fout en Sergio kon me inhalen in bocht 4. Ik kwam in de buurt van Ricciardo, maar hij was heel sterk in de eerste bocht en de exit. Ik zag een gat en ik ging ervoor. Het was een hectische laatste ronde”, aldus Stroll.

Aan de andere kant van de garage was Pérez opgelucht dat hij in de slotfase slechts één plaats verloor aan Norris, nadat hij zijn voorvleugel beschadigde bij een inhaalpoging op Albon. “Ik had wat onderstuur en ik brak de voorvleugel”, vertelt Pérez. Ik mag van geluk spreken dat ik maar één positie verloor. Ik moest het wel proberen. We waren al de hele tijd aan het pushen en dit was de enige mogelijkheid die ik nog zag. Het werkte niet, maar ik heb gelukkig maar één plek verloren”, aldus de Mexicaan.