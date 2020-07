Desastreus weekend Ferrari: Vettel en Leclerc vroege uitvallers GP Steiermark na touché

De Grand Prix van Steiermark is er een om te vergeten voor Ferrari. De kwalificatie verliep al zeer moeilijk en de race was al snel voorbij voor Sebastian Vettel en Charles Leclerc na een touché in bocht drie.

Bij de start valt al op dat beide Ferrari’s eerder in de achterhoede rijden dan in het middenveld. Bij het remmen voor bocht drie probeert Leclerc aan de binnenkant bij Vettel in te halen, maar de Monegask is veel te laat en schiet over de gele kerbstone die hem tegen de achterkant van Vettels auto werpt. De achtervleugel van Vettel raakt daarbij grotendeels beschadigd en hij kan zijn weg niet vervolgen.

Leclerc komt dan binnen voor een nieuwe voorvleugel, maar de Monegask komt een aantal ronden later binnen omdat de schade aan de wagenbodem te groot is. Daarmee komt binnen zeven ronden al een einde aan de race voor Ferrari, na een toch al desastreuze seizoensstart.

Sebastian Vettel begrijpt meteen na zijn opgave niet waarom Leclerc zo’n move probeerde in bocht 3. “Ik was al aan het strijden met twee auto’s, we gingen drie breed de bocht in, dus ik was verrast dat Charles deze actie probeerde”, vertelt Vettel. “Er was gewoon geen ruimte, daarom raken we elkaar.”

Leclerc geeft direct na de race aan dat hij zelf fout zat en te optimistisch was. “Ik ben teleurgesteld in mezelf. Het spijt me, maar excuses zijn niet genoeg. Seb deed niks verkeerd vandaag. Ik heb het team in de steek gelaten nadat zij zo hard hadden gewerkt om de updates eerder mee te nemen. Ik was te gretig om de posities te pakken in de eerste ronde. Ik zal ervan leren”, aldus Leclerc.

I am disappointed in myself. I’m sorry but being sorry is not enough. Seb hasn’t got any faults today. I’ve let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 12, 2020



