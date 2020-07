Binotto teleurgesteld: ‘Niet goed genoeg voor een team met de naam Ferrari’

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is teleurgesteld dat het team opnieuw slecht presteerde in de kwalificatie. Volgens de Italiaan zijn de prestaties van het team de naam Ferrari niet waardig en hebben de updates niet hun waarde laten zien op de baan.

Ondanks dat Ferrari de nieuwe onderdelen al een week eerder heeft meegenomen dan gepland, bleef de Italiaanse renstal steken in het middenveld bij de kwalificatie. Sebastian Vettel ging door naar Q3, maar pakte slechts de tiende plek terwijl Charles Leclerc niet eens door ging naar Q3. De Monegask zal na een gridstraf, voor het ophouden van Daniil Kvyat in Q2, vanaf de veertiende plek starten. Teambaas Binotto is dan ook niet te spreken over de tegenvallende resultaten van het team.

“Het was echt een teleurstellende dag”, zegt Binotto. “We moeten accepteren dat de stopwatch nooit liegt. In twee kwalificaties, hoewel deze onder andere omstandigheden plaatsvonden, zijn we niet competitief geweest. Niet alleen tegen onze rivalen waar we normaliter strijden, maar ook tegen teams die tot gisteren nog achter ons stonden”, aldus de Italiaan.

Volgens Binotto hebben de updates niet het gewenste effect laten zien. “We hebben echt heel hard gewerkt om de geplande updates een week naar voren te schuiven, maar ze hebben hun waarde niet laten zien op de baan. We moeten uitzoeken waarom en we moeten deze stand van zaken veranderen, wat gewoon niet goed genoeg is voor een team met de naam Ferrari”, klinken de harde woorden van Binotto.

