Malaise bij Ferrari duurt voort: ‘Verwacht geen grote stappen binnen een week’

Een tiende en elfde plek voor Sebastian Vettel en Charles Leclerc, Ferrari kwam er totaal niet aan te pas in de verregende kwalificatiesessie op de Red Bull Ring. Zo blij als men was in Maranello met de aangekondigde 1000e GP in Mugello, zo deprimerend moeten de resultaten zijn die op de baan gehaald worden.

“Gewoon te langzaam”, Charles Leclerc vatte het kort samen. De jonge Mongegask, de aangewezen nieuwe kopman van Ferrari kon er niet meer van maken. “We waren uiteindelijk 1.8 seconde langzamer, dat is gewoon veel te traag. Ik was ook ongelukkig toen het net harder begon te regenen nadat ik een nieuw setje regenbanden had. Maar we waren gewoon niet snel genoeg.”

Leclerc eindigde in Q2 op de elfde plek maar de sessie krijgt zo mogelijk nog een staartje. Hij moet zich melden voor twee mogelijke overtredingen bij de wedstrijdleiding en moet nog vrezen voor een eventuele gridstraf. Teammaat Vettel deed het ietsje beter maar bleef in Q3 op ruim vier tienden steken van Daniel Ricciardo die als negende eindigde.

“Dit was een moeilijke sessie voor ons. We worstelden met de banden, nu moeten we gaan kijken waarom dat was. Ik had veel last van aquaplaning dus dat was ook niet ideaal”, klaagde de viervoudig wereldkampioen. “We moeten hier alles van leren voor de volgende natte sessie, morgen blijft het waarschijnlijk droog en zal alles anders zijn. We zullen knokken.”

De regen had eventueel in het voordeel van Ferrari kunnen spelen maar niets bleef minder waar. “Ik had meer verwacht in deze omstandigheden”, zegt Vettel. “We dachten het verschil te kunnen maken maar in alle drie sessie hadden we het moeilijk. Onze auto is niet geprepareerd voor de regen en we waren niet snel genoeg om de anderen bij te kunnen houden.”

Het seizoen dreigt ondanks de tot nu toe negen geplande wedstrijden een lange te worden voor Ferrari. “We proberen alles te geven, race voor race te verbeteren. Daarna zullen we wel zien, het valt niet voorspellen. (…) Natuurlijk is het onze bedoeling om verder vooraan te staan maar we zullen het moeten ondergaan en alles moeten geven. De volgende stappen met nieuwe onderdelen volgen snel maar we kunnen niet enorme sprongen binnen een week verwachten.”