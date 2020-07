Hamilton is Verstappen te snel af in strijd om poleposition op kletsnatte Red Bull Ring

Lewis Hamilton heeft op een kletsnatte Red Bull Ring de poleposition voor de Grand Prix van Steiermark op dominante wijze veroverd. Max Verstappen zal vanaf de tweede plaats starten, Carlos Sainz pakte verrassend genoeg de derde plek. Het was een lange tijd onzeker of er überhaupt gereden zou worden vanwege de regen, maar de wedstrijdleiding zag een opening in de lucht waardoor de kwalificatie alsnog verreden kon worden, onder natte omstandigheden.

De Red Bull Ring werd al de hele dag geteisterd door regen en ook Q1 begon later dan gepland. Door de steeds verbeterende baancondities waren er veel schommelingen. Verstappen leek in zijn laatste ronde een worp te doen naar de poleposition, maar de Nederlander pushte te hard en spinde in de laatste bocht. Hamilton behield daardoor zijn poleposition met een verschil van ruim een seconde, terwijl zijn teamgenoot slechts vanaf de vierde plek start omdat hij Sainz voor zich moet dulden.

Opvallend was dat Russell voor de eerste keer in zijn carrière in Q2 meereed. De Brit kon er echter geen Q3 van maken, al kwam hij dicht in de buurt van Vettels tijd voor de tiende plek. Vorige week moest Vettel nog afscheid nemen in Q2, dit keer was het Leclerc die met zijn Ferrari op de elfde plek bleef steken. Stroll, Kvyat en Magnussen kwamen ook tekort.

Q1 was vooral een sessie waarin de baan steeds beter werd en dus was het maar de vraag wie oor zou gaan naar Q2. Er waren een paar uitstapjes maar het was Giovinazzi die er als eerste echt vanaf ging in de laatste bocht. De Italiaan had schade aan de achterkant en probeerde de auto terug te brengen, maar moest de auto langs de baan zetten met een rode vlag tot gevolg. Räikkönen, Pérez, Latifi, Giovinazzi en Grosjean vielen af.

(Volledige uitslag onder de foto)