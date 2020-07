Leclerc, Räikkönen en Pérez op het matje geroepen door de stewards

De stewards hebben Charles Leclerc, Kimi Räikkönen en Sergio Pérez op het matje geroepen voor incidenten tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Steiermark.

Leclerc wordt onderzocht voor twee incidenten: de Monegask zou Daniil Kvyat hebben opgehouden in Q2 in bocht 9 en ook wordt hij onderzocht voor het niet direct de pits binnen rijden terwijl de rode vlaggen werden gezwaaid na de crash van Antonio Giovinazzi in Q1. Hij kreeg de rode vlaggen op zijn stuur te zien terwijl hij al in bocht negen reed.

Leclerc kende al een tegenvallende kwalificatie en bleef op de elfde plek steken in Q2. De Monegask krijgt mogelijk nog gridstraffen voor de incidenten tijdens de kwalificatie en zal dus mogelijk nog lager starten.

Ook Räikkönen zou door zijn gereden terwijl de rode vlaggen gezwaaid werden en moet verantwoording afleggen bij de stewards. Op de onboard-beelden is te zien dat de Fin de rode vlaggen op zijn stuur krijgt vóór hij door bocht negen rijdt. “Moet ik deze ronde binnenkomen?”, vraagt de Fin aan het team. “Ja”, vertelde zijn engineer waarop een scheldkreet volgt van Räikkönen, die al weet dat hij te laat is. Hij maakt nog wel de beweging naar rechts, maar hij mist de ingang en besluit een ronde door te rijden. “Maak je geen zorgen”, vertelt zijn engineer.

Pérez wordt onderzocht voor het negeren van de gele vlaggen in bocht 3 tijdens Q1. Hij werd slechts zeventiende onder de lastige omstandigheden en had de pech dat hij zijn ronde moest afblazen vanwege de rode vlag.