Hamilton na masterclass in de regen: ‘Je kon soms niet zien waar je reed’

Lewis Hamilton gaf vandaag een masterclass in de regen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Steiermark. De Brit was de snelste in alle sessies en in Q3 was hij met een gat van 1,2 seconde naar Max Verstappen heer en meester op de Red Bull Ring.

De kwalificatie in Oostenrijk werd uitgesteld vanwege regenval, maar vond toch plaats onder regenachtige omstandigheden. “Het was een lastige dag, lastige omstandigheden”, vertelt Hamilton. “Je kon soms niet zien waar je reed. Ik had een momentje dat ik bijna van de baan gleed door aquaplaning, toen had ik mijn hart in mijn keel”, aldus de zesvoudig wereldkampioen.

Hamilton liet echter zien dat hij zich thuis voelt in de regen door op dominante wijze naar de poleposition te rijden. “Ik houd van dit soort dagen. Het is geweldig om onder deze omstandigheden te rijden en de ronden aaneen te rijgen”, aldus Hamilton.

Hamilton had tijdens de tweede vrije training op de vrijdag nog moeite en kwam niet verder dan de zesde tijd. Vandaag had de Brit een betere dag. “Het was een probleemloze dag, daar ben ik blij mee. Gisteren was lastig. Het ging goed in de eerste vrije training, maar de tweede vrije training ging minder goed. We hebben het probleem gevonden en opgelost. We zijn klaar voor alle omstandigheden. Ik maakte geen fouten, dus dat is zeker positief”, sluit hij af.

