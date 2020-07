Verstappen: ‘Tijd had beter gekund, maar alsnog niet genoeg om Hamilton te pakken’

Max Verstappen heeft zich als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix van Stiermarken, de tweede race op rij op de Red Bull Ring. De Nederlander was aan het eind van Q3 nog op jacht naar een nóg snellere tijd en poleposition, maar spinde in de laatste sector – al ving hij zijn Red Bull op en maakte er een flinke drift van.

Het kostte hoe dan ook de nodige tijd. Het hielp zodoende dus niet dat Sebastian Vettel pal voor hem reed, al deed de Duitser zijn best aan de kant te gaan en de pits in te sturen. Of de Ferrari hem in de weg zat? “Ehm, ja, tsja, het was over het algemeen een goede kwalificatie”, laat hij dat in het midden.

“Het regende in Q3 een stuk meer en wij leken wat meer moeite te hebben met die harde regen”, vervolgt Verstappen, “we hadden daarin veel last van aquaplaning en bij het uitkomen van sommige bochten konden we het vermogen niet goed op het asfalt overbrengen.”

Verstappen probeerde bovendien, zo legt hij uit, juist wat dichter in de buurt van de coureur voor hem te blijven om zo wat drogere sporen te hebben om te volgen. “De laatste ronde kon dus beter, maar het was alsnog niet genoeg om Lewis Hamilton te pakken”, erkent hij.

Kansen voor de race

Verstappen was immers niet als enige aan een verbetering bezig, want Hamilton achter hem ging nóg sneller. “De pace was echter best goed en ik ben best tevreden met P2″, zegt hij. Of hij denkt Hamilton zondag aan te kunnen vallen? “Als het droog is, hebben we een goede kans”, denkt Verstappen.

“We moeten het maar zien. De auto is in elk geval beter dan vorige week”, besluit de Red Bull-coureur, die dat vrijdag ook al aangaf na afloop van de tweede training, die hij onder droge omstandigheden als snelste had afgesloten. De race start zondag om 15:10 uur Nederlandse tijd.

