Verstappen: ‘Gevoel is veel beter dan vorige week’

Max Verstappen spreekt na de tweede vrijdag van het Formule 1-seizoen van ‘een veel beter gevoel’ dan na de eerste vrijdag. Net als het eerste raceweekend wordt het tweede op de Red Bull Ring afgewerkt, waar Verstappen aan het eind van de dag het snelst was.

Een week geleden stond Verstappen aan het eind van de vrijdag op plek acht, waarna hij zich zaterdag op een halve seconde achterstand van polesitter Valtteri Bottas als derde kwalificeerde en zondag in de race in ronde twaalf uitviel.

Een week later staat de Nederlander aan het eind van de vrijdag bovenaan, en Sky Sports een stuk gelukkiger te woord. “Het gevoel was een stuk beter dan vorige week vrijdag”, stelt hij. De Red Bull-coureur spreekt zodoende van ‘een stuk positievere dag’.

“Of we het totaalpakket hebben om zondag te winnen, weet ik echter nog niet. Dat zien we dan pas”, weet Verstappen. Of we Verstappen tussendoor op zaterdag in actie zien, is maar de vraag: er wordt noodweer verwacht in Oostenrijk, waarmee het onzeker is of de kwalificatie doorgaat.

Om die reden is Verstappens snelste tijd in de tweede training niet alleen goed voor het vertrouwen, maar ook belangrijk: als er zaterdag niet gereden kan worden en er in het vrij drukke schema geen plek is om zondagochtend te kwalificeren, bepaalt VT2 de grid. En staat Verstappen vooraan.

