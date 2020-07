VT2: Verstappen bovenaan in training die mogelijk de grid bepaalt, harde crash Ricciardo

Max Verstappen heeft de tweede training voor de tweede Grote Prijs op de Red Bull Ring als snelste afgesloten. Een belangrijke tweede training, want deze kan de startopstelling wel eens bepalen als er zaterdag door te verwachten hevige regen niet gekwalificeerd kan worden.

Verstappen was met een uiteindelijke tijd van 1:03.660 nét wat sneller dan Mercedes’ Valtteri Bottas (1:03.703). Racing Points Sergio Pérez, die lange tijd bovenaan stond, eindigde als derde. De vierde tijd was voor Pérez’ teamgenoot Lance Stroll. Carlos Sainz was vijfde, Lewis Hamilton zesde. Mocht de kwalificatie inderdaad niet doorgaan door noodweer, dan is dat dus de top zes.

Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat er zaterdag écht niet gereden kan worden, en zondag geen plek is in het – met Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup – drukke schema om dan alsnog een kwalificatie af te werken. Deze onzekerheid maakte de tweede training echter wel belangrijker dan normaal, met na het eerste halfuur een soort mini-kwalificatie die werd afgewerkt.

Harde crash Ricciardo

Dat het druk kan zijn qua planning, werd bij het begin van VT2 wel duidelijk: de start was met vijf minuten uitgesteld door het uitlopen van de Formule 3-kwalificatie. Na de verlate start lag de sessie overigens ook nog enige tijd stil (al tikte de tijd toen wel door) na een harde crash van Daniel Ricciardo. De Renault-coureur kon gelukkig wel ongedeerd uitstappen.

Grote incidenten deden zich verder niet voor, al spinde Alexander Albon wel een paar keer in de rondte. Bij Verstappen klonk in het begin nog ‘no power‘ over de radio, maar een korte servicebeurt in de Red Bull-garage lostte dat op. Voor Ferrari was het geen ideale tweede training, met Charles Leclerc op plek negen en Sebastian Vettel (die een aantal tijden gedelete zag worden) op plaats zestien.

