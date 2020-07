Parabolica, aflevering 2: ‘Mercedes speelt met het veld, net zoals de afgelopen 6 jaar’

Jullie kunnen ons al jaren online en in het blad lezen en we zijn te beluisteren via onze Paddockpraat-podcast, maar vanaf dit seizoen komt FORMULE 1 ook naar jullie in video-vorm! In aflevering 2 van Parabolica, onze nieuwe videoshow, bespreken we de terugkeer van Alonso, de deuren die dichtgaan voor Vettel en de dominantie van Mercedes. Verder blikken we vooruit op de Grand Prix van Steiermark en waagt onze redactie zich opnieuw aan een voorspelling. Welkom bij de tweede aflevering van Parabolica!

