Een kwalificatie op vrijdag, een sprintkwalificatie van 100 kilometer op zaterdag en de gebruikelijke Grand Prix op zondag. Dat is het format waarmee de Formule 1 komend weekend experimenteert op Silverstone. Dat experiment zorgt er ook voor dat heel wat regels (parc fermé, bandenreglement) veranderen. In deze negende aflevering van Parabolica vertellen we je alles wat je moet weten over het ‘sprintraceweekend’ in Silverstone.

