Aankomende zaterdag staat de eerste sprintkwalificatie van het seizoen op het programm. De coureurs zullen hun startpositie voor de race van zondag moeten verdienen in een korte sprintrace van 100 kilometer. Groot-Brittannië is de eerste Grand Prix die het format test, maar wat gaat er nu precies veranderen?

In april werd al duidelijk dat de titel van polesitter zou gaan naar de winnaar van de sprintrace. Wie de sprintrace als eerste mag starten, wordt op vrijdag in het huidige kwalificatieformat uitgevochten. Er zijn zaterdag ook punten te winnen voor de top drie van de sprintrace. Drie, twee en één punt(en) voor voor de respectievelijk nummer één, twee en drie van de korte afstandsrace. Een podiumceremonie komt er niet, al ontvangt de winnaar wel een kleien trofee in parc fermé.

Maar wat blijft er nog over van het bandenreglement? Kort gezegd: vrij weinig. In een klassiek Grand Prix-weekend starten de mannen die zich kwalificeerden voor Q3 zondag op de band waarmee ze hun snelste tijd klokten in Q2. Dit zorgde ervoor dat de strategische spellen van de teams op zaterdag al begonnen. Een gok op de hardere compound in Q2 kon je de race winnen of juist kosten. Coureurs die zich niet plaatsen voor de top tien hadden een vrije bandenkeuze en konden de auto’s voor hen daardoor verschalken met een alternatieve strategie.

Dit gaat allemaal niet meer op komend weekend in Engeland. Hoewel coureurs op vrijdag nog wel met een Q1, Q2 en Q3 werken om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen, is iedereen dan verplicht uitsluitend de zachte band te gebruiken. Op zaterdag mogen de teams zelf twee bandensets kiezen om te gebruiken. Die hoeven echter niet allebei onder de auto geschroefd te worden, pitstops zijn tijdens de sprintrace niet verplicht.

Op zondag mogen de teams zelf bepalen op welke band zij de race zullen starten. Ook de coureurs in de top tien hoeven geen gebruik te maken van de banden waarmee ze vrijdag hun snelste tijd van Q2 reden. De kans op veel alternatieve strategieën is daarmee kleiner geworden. In het nieuwe format heeft de Formule 1 echter ook minder tijd over voor de vrije trainingen en dus hebben teams minder kans om alles te testen. Of het voor meer spektakel zal zorgen, zal dit weekend moeten blijken.

Zo ziet een ‘sprintraceweekend’ eruit

Vrijdag

VT1: 60 minuten, met twee sets banden die de teams vrij mogen kiezen

Normale kwalificatie in de middag, waarbij voor elk team vijf sets zachte banden beschikbaar zijn

Zaterdag

VT2: 60 minuten, met één set banden die de teams vrij mogen kiezen

Sprintkwalificatie: sprintrace over 100 kilometer, met twee sets banden die de teams vrij mogen kiezen

Zondag

Grand Prix