Er bestond er nog maar weinig twijfel over het testen van het sprintraceformat in 2021, maar pas vandaag hebben alle tien de teams, de Formule 1 en de FIA het voorstel goedgekeurd. De officiële naam van het format is Sprint Qualifying, de weekends waarin ermee geëxperimenteerd zal worden, worden later bekend gemaakt.

De F1 zal in 2021 tijdens drie Grands Prix experimenteren met sprintraces, die bovendien Sprint Qualifying als officiële naam krijgen. Dat maakte de Formule 1 op maandag bekend. Alle teams, de FIA en de F1 gingen akkoord met het voorstel.

Tijdens de sprintkwalificatie racen de coureurs op de zaterdagmiddag van een Grand Prix-weekend over een afstand van 100 kilometer. Het resultaat van de sprintrace bepaalt vervolgens de startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Tijdens welke GP’s de Formule 1 het format zal testen, is nog niet bekend.

Voor de sprintrace op zaterdag moet natuurlijk ook een startopstelling bepaald worden. Dat zal gebeuren op vrijdagmiddag met een vertrouwde kwalificatie. De gebruikelijke tweede vrije training verdwijnt dan, VT1 en ‘VT3’ – eigenlijk VT2 – zullen plaatsvinden op vrijdag- en zaterdagochtend en een uur duren.

Drie punten

De winnaar van de sprintkwalificatie krijgt naast polepositie ook drie punten in het kampioenschap. Nummer twee krijgen twee punten, wie als derde over de finish komt in de sprintrace een punt.

“We zijn enthousiast over deze nieuwe kans die onze fans in 2021 een nog boeiender raceweekend zal bezorgen,” reageert F1-CEO Stefano Domenicali opgetogen. “Het zal een geweldige ervaring zijn om de coureurs drie dagen lang met elkaar te zien strijden en ik weet zeker dat de coureurs zullen genieten van de strijd.”

Ook FIA-baas Jean Todt is tevreden met het experiment. “Ik ben blij te zien dat de Formule 1 naar nieuwe manieren zoekt om met de fans te verbinden en het spektakel van een raceweekend te vergroten. Dit is mogelijk gemaakt dankzij de voortdurende samenwerking tussen de FIA, de Formule 1 en alle teams”, benadrukt Todt de eensgezindheid over het experiment.

Zo zal een ‘sprintraceweekend’ eruitzien

Vrijdag

VT1: 60 minuten, met twee sets banden die de teams vrij mogen kiezen

Normale kwalificatie in de middag, waarbij voor elk team vijf sets zachte banden beschikbaar zijn



Zaterdag

VT2: 60 minuten, met één set banden die de teams vrij mogen kiezen

Sprintkwalificatie: sprintrace over 100 kilometer, met twee sets banden die de teams vrij mogen kiezen



Zondag

Grand Prix

