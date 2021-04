Domenicali: Winnaar sprintrace krijgt poleposition achter zijn naam

Degene die dit jaar tijdens de Engelse, Italiaanse en Braziliaanse Grand Prix op zaterdag de sprintrace wint, krijgt een pole position achter zijn naam in de eeuwige statistieken. Dat heeft F1-baas Stefano Domenicali laten weten in gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport.

Het is de bedoeling dat er op de circuits van Silverstone, Monza en Interlagos op vrijdag een vrije training plaats zal vinden met daaropvolgend de kwalificatie voor de sprintrace. Deze zal op zaterdag verreden worden, het definitieve plan wordt naar alle waarschijnlijkheid komende week in Imola uit de doeken gedaan.

Hoewel er in het begin vraagtekens werden gezet bij het plan, was er volgens Domenicali ook meteen enthousiasme. “Organisatoren van de aanvankelijke Grands Prix kregen meteen meer kaartaanvragen”, claimt Domenicali. “Ook de tv-stations waren enthousiast. Het format biedt veel voordelen, hoe minder tijd voor vrije trainingen, hoe meer actie op de baan. Het is niet mogelijk om in de garage betere omstandigheden af te wachten, dat was al te zien in Bahrein.”

De vrije trainingen dit jaar zijn al een half uur korter dan in 2020, teams rijden vergelijkbare programma’s tijdens deze sessies maar hebben dus geen marge meer. “Met een vrije training en een kwalificatie kan de promotor een betere vrijdag verkopen. Hetzelfde geldt voor de zaterdag met een vrije training als voorbereiding op de sprintrace daarna. Het is ook een extra platform voor de sponsors.”

Het is wat Domenicali betreft nu of nooit voor het format, de Italiaan drukt meteen zijn stempel op de F1 in zijn eerste jaar als baas. “Hoe onvoorspelbaarder alles wordt, hoe interessanter de race-actie. Als we het niet proberen, zullen we nooit weten of het een aanwinst is of niet. Hoe vaak hebben we het kwalificatieformat in het verleden gewijzigd? Dat was altijd met de bedoeling om het beter te doen en te komen waar we nu zijn.”

Voor de statistici die vragen hadden over wie er de winnaar is van het weekend en wie de polesitter, biedt Domenicali uitkomst. “Het is heel simpel, de coureur die de sprintrace op zaterdag wint, krijgt poleposition. Er is uiteindelijk maar één winnaar en die hebben we op zondag. We zullen dit format niet bij elke Grand Prix doen trouwens, het wordt een soort Grand Slam voor geselecteerde evenementen. Laten we eerst kijken of het werkt.”