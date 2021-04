‘Groen licht voor sprintraces, teams krijgen extra financiële speling’

Als de laatste details worden verwerkt, kan het plan om Formule 1 in in 2021 drie sprintraces te laten rijden in Imola al worden gepresenteerd. Maar naast puntjes op de i, worden er ook wat extra nullen op de cheque gezet. Ieder team krijgt naar verluidt $500.000 extra te besteden.

Een race van 100 kilometer op de zaterdag, waarbij de teams wat extra punten kunnen pakken en de uitslag de startgrid voor zondag bepaalt. Dat is het plan voor de Grand Prix-weekenden van Silverstone, Monza en Interlagos. Niet alle teams waren het eens met het idee van een sprintrace in de Formule 1, maar de grootste obstakels zijn overwonnen.

Tegenstanders zagen vooral de bijkomende kosten van extra races niet zitten. Zeker nu teams sinds dit jaar met een budgetcap moeten werken, zouden drie extra races dit seizoen zwaar op de begroting drukken. De topteams opperden daarom voor een budgetsuitbreiding van een miljoen dollar, maar met name kleine teams spraken zich uit tegen een grote versoepeling. Zij waren bang dat dit geld in de ontwikkeling van de auto’s zou worden gestopt.

Volgens Autosport is er nu een financieel plan op tafel is gelegd waar alle teams achter staan. De exacte details zijn nog niet duidelijk, maar in het plan lijken alle teams $500.000 te krijgen voor het rijden van de drie sprintraces. De budgetcap zou dan met ditzelfde bedrag worden verhoogd. Bovendien zou er ruimte zijn voor teams die tijdens de sprintrace betrokken zijn bij een groot ongeluk, om meer geld te ontvangen, zodat zij geen extra financiële pijn ervaren.

Nu de teams in overeenstemming zijn over het plan, kan het nog even duren voordat alle handtekeningen zijn gezet. Dat zou echter al zo vroeg als het weekend in Imola kunnen gebeuren, gaf F1-baas Stefano Domenicali al te kennen. Indien de laatste details kunnen worden uitgewerkt, mogen de fans zich dus opmaken voor een seizoen met 23 GP-weekenden en 26 races.