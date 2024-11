Ondanks het sterke optreden van McLaren tijdens de sprintrace in São Paulo, weet Max Verstappen de schade te beperken. Na een mooi gevecht met Charles Leclerc komt de Nederlander als derde over de finish en slinkt zijn voorsprong in het kampioenschap slechts met twee punten. “Het was een lastige race.”

“De snelheid zat er goed in en we konden de hele tijd in de DRS rijden”, aldus de Red Bull-coureur na afloop van de sprintrace. “Ik ben er best tevreden over, al kostte het wat veel tijd om Charles (Leclerc, red.) in te halen. Wanneer je met z’n allen in de DRS rijdt, is het lastig om aan te vallen. Ik moest wachten tot hij wat foutjes maakte en ik kon daar mijn voordeel uit halen.”

Vooruitblikkend op de Grand Prix morgen is Verstappen ook goed geluimd. “Deze racepace was veelbelovend, al kan het morgen nog wel gaan regenen.” Al moet hij zich later vandaag eerst nog goed kwalificeren voor de hoofdrace. “Ik verwacht dat ze (McLaren, red.) over één ronde nog steeds heel snel zijn, maar hopelijk kunnen we de schade beperken. Helemaal met de vijf plekken gridstraf die ik nog krijg.”

De stewards onderzoeken momenteel nog of Max Verstappen bestraft gaat worden voor de overtreding van de Virtual Safety Car-regels omdat hij mogelijk te vroeg een aanval inzette op Oscar Piastri.

