Domenicali: ‘Volgende week in Imola presenteren we plannen voor sprintraces’

Dat er dit seizoen sprintraces verreden worden is zeker, de Formule 1 hoopt volgende week het definitieve plan te presenteren. Dat zei F1-baas Setfano Domenicali tegen het Italiaanse RAI Radio Uno. “We zijn in de afrondende fase en hopen alles volgende week rond te hebben in Imola.”

Dat betekent dat er dit seizoen defintief drie sprintraces zullen worden gehouden. Deze worden op zaterdag afgewerkt na een kwalificatie op vrijdag, op zondag wordt er gestart volgens de rangschikking van de sprintrace. Over het algemeen werd het idee positief ontvangen door de teams, punt van discussie was alleen de financiële regeling.

Topteams met Mercedes en Red Bull voorop maakten zich zorgen om het vergrote risico op schade en dus kosten, Toto Wolff en Christian Horner moeten door de budget cap de broekriem strak aantrekken en zitten natuurlijk niet te wachten op onvoorziene bonnetjes.

Wat daar de oplossing uiteindelijk voor is, heeft Domenicali nog niet prijsgegeven maar de Italiaan is opgetogen over de progressie. “Wat we willen proberen is om een intenser weekend te creëren: een uur training op vrijdag gevolgd door de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag, de grid voor zondag wordt bepaald door het resultaat van zaterdag.”

Het doel van het experiment is duidelijk: “Dit zou meer interesse moeten genereren en dat is de wens van de organisaties en de rechtenhouders.” De sprintrace zal een half uur duren en geen podiumceremonie krijgen. Hoeveel punten er verdienen zijn, is nog niet duidelijk.

Aanvankelijk was de Canadese Grand Prix het eerste proefkonijn maar lijkt door de onzekere situatie rond corona daar een streep door te zijn gezet. Nu is de Britse Grand Prix op Silverstone midden juli de eerste. De Italiaanse GP en die van Brazilië zijn de andere twee raceweekenden.