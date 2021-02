Sprintraces lijken aanstaande: ‘In Canada, Italië en Brazilië zijn promotors enthousiast’

Het blijft een veelbesproken onderwerp de sprintraces die eventueel dit jaar nog zullen worden verreden op de zaterdag. De ene coureur ziet er wel heil in, de ander moet nog duidelijk wennen aan het idee. Eén ding is zeker, Formule One Management (FOM) is al vergevorderd met de plannen maar is tegelijkertijd ook zijn hoede: het DNA van de F1 moet behouden worden.

Er is een werkgroep door de F1 en FIA in het leven geroepen om het verder te onderzoeken, twee weken geleden werd er nog over het plan vergaderd maar een beslissing er nog niet genomen. Het zou dan de bedoeling zijn dat er in de weekenden van de Grands Prix van Canada, Italië en Brazilië op zaterdag een sprintrace gereden wordt. Een reverse grid of iets in die geest is al afgeschoten maar het resultaat van de zaterdag-race bepaalt de grid van zondag.

“Het is een riskant idee”, zei Red Bull-coureur Sergio Perez gisteren nog. “Het is een dunne lijn. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Hoe verandert dit het programma zodra we het gedaan hebben. Het belangrijkst is wel dat de Formule 1 dichtbij zijn eigen roots en DNA blijft, denk ik.”

Zijn teamgenoot Max Verstappen denkt dat dergelijke elementen helemaal niet nodig zijn om de Formule 1 interessanter te maken. “Volgens mij gaat het er niet om dat er meer gereden wordt. Ik houd wel van de anderhalf uur-lange races. Als we goede auto’s hebben waarmee we dichter bij elkaar kunnen racen, er meer teams zijn die meedoen om het podium of zeges, dan zijn sprintraces helemaal niet nodig.”

McLaren-coureur Daniel Ricciardo is al meer overtuigd. “In het begin had ik een lichte afkeer, als uiteindelijk de beste coureurs en de beste teams nog steeds bovenaan staan en het niet gemanipuleerd of kunstmatig is, dan ben ik er minder bang voor. Het belangrijkste is dat een F1-overwinning nog steeds zo groots aanvoelt als het zou moeten. Ik wil niet dat een F1-overwinning ooit minderwaardig aanvoelt”

De F1 zelf heeft deze week laten weten deze zorgen zeker mee te nemen voor de toekomst, zo verzekerde Chloé Targett-Adams, zij is de commercieel directeur. “Het DNA is heel belangrijk voor de integriteit van sport. Met het veranderen van het format moeten we er zeker van zijn dat we dat niet uit het oog verliezen”, zei Targett-Adams volgens Racefans.com tijdens een virtuele motorsport-top. “Want dan gaat het niet werken voor de teams, de fans en onze partners en promotors.”

Maar het plan is in een vergevorderd stadium, verzekerde Targett-Adams. “De werkgroep (vertegenwoordigers van FIA, teams en promotors) werken nu de details uit. De promotors van Canada, Italië en Brazilië zijn ieder geval heel enthousiast. Zoals met alle dingen die je probeert, moeten we daarna terugkijken en ervan leren.”