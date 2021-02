Teams ‘positief’ over sprintraces, werkgroep moet plan verder uitwerken

De Formule 1-teams staan open voor het experimenteren met sprintraces tijdens het seizoen 2021. Hoewel het idee ‘positief ontvangen’ werd, is er geen definitieve beslissing genomen. Een werkgroep moet het plan voor de sprintraces nu verder uitwerken, een besluit zou voor de start van het seizoen genomen worden.

Voldoende agendapunten tijdens de Formule 1-commissie op donderdag. De teams namen een beslissing over de engine freeze en de invulling van het laatste lege plekje op de kalender voor 2021 en ook het salarisplafond voor de coureurs in de toekomst en het mogelijke sprintrace-experiment in 2021 werden besproken.

De bevriezing van de motorontwikkeling en de toevoeging van Portimão als derde race van het seizoen werden goedgekeurd, over de sprintraces is voorlopig nog geen besluit genomen, al zijn de eerste signalen wel positief. “Alle teams erkenden het belang van nieuwe en innovatieve formats om fans een spannender raceweekend te kunnen bieden. Er was daarom brede steun van alle partijen voor een nieuw kwalificatieformat bij sommige races”, zo meldt de commissie.

Ondanks de brede steun hebben de F1-teams meer tijd en informatie gevraagd. Volgens Autosport willen de betrokkenen graag meer details willen over de precieze puntenverdeling, het prijzengeld en het effect op de huidige contracten van coureurs. “Er is werkgroep belast met het opstellen van zo’n volledig plan. Het doel is om nog voor aanvang van het wereldkampioenschap 2021 tot een definitief besluit te komen.”

Tot slot werd ook het toekomstig salarisplafond van de coureurs besproken. De salary cap zou vanaf 2023 in werking moeten treden, maar net als de sprintraces werd ook over dit idee extra informatie geëist. “Er wordt een nieuwe werkgroep opgericht – met coureurs erin – om een salarisplafond voor coureurs en het topmanagement van teams verder te bespreken”, aldus de F1-commissie.

