‘Portimão vult laatste lege plek op F1-kalender’

De Grote Prijs van Portugal vult het laatste lege plekje op de F1-kalender voor 2021. Dat meldt Autosport. Teams zullen morgen geïnformeerd worden over de beslissing.

Door het uitstel van de Grote Prijs van Australië besloot de F1 eerder dat het Sakhir International Circuit in Bahrein het decor voor de openingsronde van het nieuwe seizoen vormt. Imola verving de Grote Prijs van China als tweede race, de locatie van het derde nummer van het seizoen was voorlopig niet bevestigd, al werd algemeen aangenomen dat die plek op de kalender naar Portimão zou gaan. Volgens Autosport is de knoop ondertussen doorgehakt, de derde race van het seizoen zal plaatsvinden op de Autódromo Internacional do Algarve.

“Bronnen die goed op de hoogte zijn van de situatie zeggen dat de F1 heeft toegezegd dat Portugal het ‘TBC-slot’ op 2 mei (To be confirmed, red.) in de kalender zal innemen”, zo schrijft het Britse medium. “Naar verluidt zullen de teams formeel op de hoogte worden gebracht van de plannen tijdens de vergadering van de F1-commissie die donderdag zal plaatsvinden.”

Die vergadering op donderdag zal niet enkel over de Portugese Grand Prix gaan. De Formule 1 zou er stemmen over de mogelijke invoering van sprintraces tijdens drie Grands Prix in het seizoen 2021. Volgens het voorstel zou de kwalificatie een dag vroeger, op vrijdag, plaatsvinden. Deze kwalificatie zou bepalend zijn voor de startopstelling van de sprintrace op zaterdag, waarvan het resultaat op zijn beurt bepalend zou zijn voor de startopstelling van de gebruikelijke Grand Prix op zondag.

