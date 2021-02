Teammanager Alfa Romeo vreest wegvallen van races: ‘GP’s verplaatsen is dit jaar erg lastig’

Alfa Romeo-teammanager Beat Zehnder vreest – gepokt en gemazeld als hij is na meer dan 25 jaar in de Formule 1 – dat er begin dit jaar nog wel meer races van de kalender vallen door de coronapandemie. Het wordt ook lastiger dan vorig jaar om races te verplaatsen, waarschuwt hij. “De tweede seizoenshelft zit al bomvol.”

De Formule 1 presenteerde in november van 2020 vol trots een volle kalender voor 2021, met liefst 23 races op het programma. Amper drie maanden later zijn de eerste wijzigingen al daar: “We weten al dat Melbourne is verplaatst en China en Vietnam niet doorgaan. Persoonlijk geloof ik verder dat we het na de seizoensstart in Bahrein stap-voor-stap moeten nemen”, vertelt Zehnder Auto, Motor und Sport.

De coronasituatie verandert immers constant, en er zijn al races waar Alfa Romeo’s teammanager vraagtekens bij zet. “Zoals het nu staat, zou racen in Imola wel moeten lukken, maar ik kan me in de huidige situatie en met de huidige besmettingscijfers niet voorstellen dat de Britse regering ons een Grand Prix laat afwerken. En zoals het nu is, kunnen we waarschijnlijk ook niet naar de Nürburgring.”

En daar houdt het niet op, denkt Zehnder. “Ik zie ons op het moment niet op stratencircuits racen, ongeacht dat Monaco ons verzekerd heeft dat ze de Grand Prix door willen laten gaan.” Zehnder omschrijft de situatie rondom de kalender kortom als ‘kwetsbaar’. “Het wordt weer op het blote oog navigeren, met de nodige veranderingen”, verwacht hij.

‘Tweede seizoenshelft zit bomvol’

Waar de Formule 1 in 2020 flexibel kon zijn doordat het feitelijk de hele kalender leeg veegde, wordt het opnieuw inpassen van races die wegvallen dit jaar een lastiger zaak, denkt Zehnder. “Je kunt niet veel kanten op, behalve als je andere races schrapt. De kalender zit namelijk al bomvol voor de tweede seizoenshelft.”

“We hebben dan immers drie triple headers op rij. Eerst België, Nederland, Italië, dan Rusland, Singapore, Japan en vervolgens aan de andere kant van de wereld Amerika, Mexico, Brazilië”, somt Zehnder op. “Daarna gaan we bovendien weer naar de andere kant van de wereld, voor Australië. Van half augustus tot midden december doen we twaalf races. Daar valt niks meer tussen te proppen.”

