Todt: ‘Formule 1 gaat in 2021 ook nog last hebben van COVID-19’

De Formule 1 had in 2020 veel last van het coronavirus en de gevolgen daarvan, maar volgens FIA-president Jean Todt heeft de Formule 1 er in 2021 ook nog last van. “Terug naar normaal zit er nog niet in.”

Door de uitbraak van het coronavirus werden in 2020 de eerste tien races van het seizoen geannuleerd en begon het seizoen pas op 5 juli in plaats van 15 maart. Een paar races van de oorspronkelijke kalender werden helemaal niet verreden, een paar races werden in een later stadium verreden, de Formule 1 keerde terug naar circuits, waar ze in het verleden te gast waren, zoals Imola en de Nürburgring en de Formule 1 ging naar compleet ‘nieuwe’ banen zoals Portimão en Mugello. Onlangs heeft de Formule 1 de kalender voor 2021 gepresenteerd met maar liefst 23 races met ‘gewoon’ een seizoensopener in Australië, maar volgens Jean Todt gaat de kalender nog veranderen.

“We hebben ons best gedaan om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden, maar helaas is de pandemie nog niet voorbij. Het seizoen is voorbij, maar gelukkig beginnen we nu niet met een blanco A4’tje aangezien we nog steeds te maken hebben met de restricties en het virus”, zegt Todt tijdens de jaarlijkse FIA prijzenuitreiking.

“We verwachten dat we een paar wijzigingen moeten doorvoeren aan de kalender van de Formule 1, maar ook in andere categorieën. Ik denk dat ruim de helft van de kalender nog veranderd gaat worden”, voorspelt de Fransman.

