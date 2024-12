Toto Wolff en Helmut Marko maken zich zorgen over de lengte van de Formule 1-kalender. Dit jaar werden er voor het eerst vierentwintig Grands Prix verreden – een recordaantal voor de sport. Ook in 2025 staan er vierentwintig races op het programma. Om dat vol te houden, moet er volgens Wolff en Marko iets veranderen in de volgorde van de verschillende evenementen.

“Ik denk dat we aan de limiet zitten,” vertelde Helmut Marko in een gezamenlijk interview met Toto Wolff, tegenover de Oostenrijkse omroep ORF. “En dan maak ik nog deel uit van het senior management. Je moet eens naar de monteurs kijken. Neem bijvoorbeeld de GP van Las Vegas. Die race werd laat in de avond verreden, nadat de monteurs een vlucht van veertien tot zestien uur achter de rug hadden. Daarna moeten ze gewoon in hetzelfde tempo doorgaan.”

“Als we die vierentwintig races op de Formule 1-kalender willen houden, moet de volgorde echt beter,” aldus Marko. “Je hebt de traditionele Europese races, maar ook hele nieuwe Grands Prix. Die leveren misschien wel spektakel op, maar missen een bepaalde cultuur rondom autosport. Spa en Monza hebben die cultuur bijvoorbeeld wel. Zo moeten we een beetje de balans zien te bewaren. Maar als je het mij vraagt, zouden meer Grands Prix verboden moeten worden, zeker als je kijkt naar de werkdruk. Of we moeten met twee bezettingen gaan werken.”

Te zwaar voor de monteurs?

“Ik heb het laatst nog met Helmut (Marko, red.) over Las Vegas gehad,” vulde Toto Wolff aan. “Het was echt intens, omdat je maar een paar uur daglicht ziet voordat je naar bed gaat. Daarbij weet je ook niet wanneer je moet eten. Iedereen gaat daar anders mee om, maar het beïnvloedt je ritme zo erg dat het moeilijk is om daarvan te herstellen. En dan heb ik het nog niet eens over het vliegen!”

“Laatst had ik een sponsorevenement in Hawaï,” gaf Wolff als voorbeeld. “Ik was daar in totaal achttien uur. Ik kwam vanuit Austin met een vlucht die zeven uur duurde en ging daarna direct weer terug. Dat klinkt allemaal geweldig, maar als je in je hotel zit en weet dat je niet eens naar het strand kunt gaan, wordt de situatie ineens een stuk minder leuk. Je gaat op een gegeven moment gewoon een bepaalde grens over. En dan reizen wij nog met een zekere mate van comfort. De monteurs zitten allemaal in economy class, dus die hebben het nog zwaarder. Je kon aan hun gezichten zien dat ze dit niet lang volhouden.”

