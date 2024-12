Alpine stapt vanaf 2026 over op de motoren van Mercedes. De Franse renstal produceert sinds jaar en dag haar eigen aandrijflijn via moederbedrijf Renault, maar om kosten te besparen gaat het straks verder als klantenteam. De fabriek in Viry-Châtillon wordt omgebouwd tot een ’technische hub’ voor straatauto-technologie. Adviseur Flavio Briatore legt uit dat dit niks afdoet aan de status van het team.

“De Fransen willen winnen en dat lukt simpelweg niet met onze eigen motor,” aldus Briatore tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport. “Als we wel willen winnen, moet er iets veranderen in de gebieden waar we niet competitief zijn. De overstap op Mercedes-motoren betekent gewoon één zorg minder voor Alpine. Nu kunnen we ons volledig concentreren op het ontwikkelen van de auto.” Renault heeft vanaf het begin van het zogeheten hybride-tijdperk al moeite met het produceren van een competitieve krachtbron.

Briatore stelt bovendien dat het afgelopen seizoen heeft bewezen dat niemand zich druk maakt over welke motor er achterin de auto ligt. “McLaren wordt wereldkampioen met een Mercedes-motor,” legde de Italiaan uit. “Hoe vaak heb je gelezen of gehoord dat McLaren-Mercedes wereldkampioen is geworden? Nooit. Haas is toch ook gewoon Haas, en niet Haas-Ferrari?”

Alpine in de uitverkoop?

Aangezien Alpine de productie van Formule 1-motoren heeft stopgezet en Briatore meermaals is gevraagd om kosten te besparen, werd er veel gespeculeerd over de toekomst van het team. Meerdere bronnen meldden het afgelopen jaar dat Renault het team wilde verkopen. Briatore vindt die geruchten verwarrend. “Ik begrijp al die speculaties niet,” reageerde hij. “Sinds ik bij Renault werk, worden die vragen al gesteld. Toen we in 2005 en 2006 de wereldtitel wonnen, waren mensen ook benieuwd of we wel in de Formule 1 wilden blijven.”

LEES OOK: Alpine zet de deur op een kier voor Franco Colapinto in 2026

“Om eerlijk te zijn, Renault heeft me altijd de juiste middelen gegeven voor deze baan,” verzekerde hij. Briatore legde uit dat de Franse renstal ieder dubbeltje drie keer moet omdraaien, maar dat dat het team nooit in de weg heeft gestaan. “Het wordt gewaardeerd dat ik voorzichtig met hun geld omga. Ik geloof dan ook in efficiëntie. Daarom bespaar ik nu overal geld op de punten die mijn auto niet sneller maken. Ik ben niet bezig met wat ik over vijf, tien of twintig jaar zal doen. Ik beslis wat nu belangrijk is.”

