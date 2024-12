Komt Franco Colapinto alsnog op de Formule 1-grid terecht? De Argentijn maakte een onuitwisbare goede indruk als vervanger van Logan Sargeant bij Williams, maar heeft geen stoeltje voor 2025 bemachtigd. Alpine-adviseur Flavio Briatore geeft echter aan dat de Franse renstal voor 2026 wel eens geïnteresseerd kan zijn in de jonge Argentijn.

Franco Colapinto was misschien wel dé grote verrassing in 2024. De Argentijn maakte in Monza zijn officiële Formule 1-debuut, en eindigde het verdere seizoen meerdere keren in de punten. Het lijkt er niet op dat er plaats is voor de jonge coureur op de grid in 2025, maar Alpine-adviseur Flavio Briatore geeft Colapinto nu hoop voor 2026.

Interesse vanuit Alpine

“Ik ben geïnteresseerd in elke coureur die snel is,” vertelt de Italiaan aan het Duitse Auto Motor und Sport. “Franco Colapinto heeft iedereen verrast. Maar we hebben contracten met Pierre Gasly, Jack Doohan en Paul Aron (als reservecoureur, red.) voor volgend seizoen. Als er een mogelijkheid was om Colapinto voor 2026 te halen, dan moet je daar over nadenken.”

LEES OOK: Franco Colapinto blikt terug op eerste Formule 1-seizoen: ‘Had wat fouten kunnen vermijden’

Hoewel de Italiaanse zakenman dus zeker geïnteresseerd is in Colapinto bij Alpine aan boord krijgen, waarschuwt Briatore dat hij liever niet al te veel in ‘hypes’ meegaat. “Je moet altijd voorzichtig zijn bij het beoordelen van coureurs,” vervolgt de adviseur. “In deze sport raak je snel opgehyped na een goede race. Dan stijgt de prijs en hebben we het opeens over twintig of dertig miljoen dollar.” Briatore vertelt dat Alpine zich daarom ook wil concentreren op de jonge coureurs in hun eigen opleidingsprogramma.

Bekijk hier de kalender voor het seizoen van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).