Franco Colapinto werd halverwege het Formule 1-seizoen opgeroepen om Logan Sargeant te vervangen bij Williams. De relatief onbekende Argentijn kreeg na enkele vrije trainingen op Silverstone zijn vuurdoop tijdens de GP van Italië. Met een aantal succesvolle finishes in de punten speelde hij zichzelf in de kijker bij de grote topteams, al is de kans klein dat hij volgend jaar terugkeert op de grid. Hoe kijkt hij terug op zijn eerste Formule 1-seizoen?

Na de kleurloze seizoensstart van Logan Sargeant, die steevast buiten de punten eindigde, werd Formule 2-coureur Franco Colapinto in aanloop naar de GP van Italië opgeroepen om hem te vervangen. Williams had geen interesse in bijvoorbeeld Mick Schumacher en koos voor een jong talent uit de eigen kweekvijver. Achteraf bleek dat een verstandige keuze: Colapinto eindigde twee keer in de punten, met als beste resultaat een achtste plek in de GP van Azerbeidzjan. Na de slotrace in Abu Dhabi blikt de 21-jarige coureur terug op zijn debuut in de Formule 1.

“Het was ontzettend spannend,” zei Franco Colapinto tegen de media op Yas Marina. “Het was voor mij natuurlijk een droom die uitkwam. Toen ik begon op Monza, wist ik dat er veel moest gebeuren, dat ik veel moest leren en dat ik vooruit moest blijven gaan.” Tijdens de Italiaanse race eindigde hij op de twaalfde plek, maar in de daaropvolgende race scoorde hij direct goede punten voor Williams.

Toekomst in de Formule 1?

“Als ik naar het grotere geheel kijk, denk ik dat ik het redelijk goed heb gedaan,” concludeerde hij. “Ik heb geprobeerd het maximale uit deze ongelofelijke kans te halen. Daarbij moet ik James (Vowles, teambaas, red.), Sven (Smeets, sportief directeur, red.) en iedereen in het team bedanken voor hun vertrouwen in mij.” Colapinto, die na zijn eerste races geroemd werd als ‘de Argentijnse Max Verstappen,’ wekte de interesse van teams als Red Bull en Alpine. Flavio Briatore zou op een gegeven moment zelfs hebben overwogen het contract van Jack Doohan te verscheuren ten gunste van Colapinto.

Na een aantal kostbare crashes in de slotfase van het seizoen leek die interesse echter af te nemen. Tijdens de raceweekenden in São Paulo en Las Vegas zorgde Franco Colapinto voor slapeloze nachten bij de Williams-monteurs. “Dat was zwaar,” gaf hij toe. “Zeker in Las Vegas was het een grote fout om er in die laatste ronde nog vol voor te gaan. Als ik daar op terugkijk, had ik sommige fouten kunnen vermijden. Maar als ik naar het totaalplaatje kijk en naar de ervaring die ik heb kunnen opdoen, was dit seizoen echt een droom die uitkwam. Ik ben erg benieuwd naar de toekomst.” Vooralsnog heeft Colapinto geen nieuw contract.

