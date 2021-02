Wolff: ‘Vrees voor F1-kalender terecht, maar tweede seizoenshelft zal vrij normaal zijn’

Mercedes-teambaas Toto Wolff acht de vrees dat het coronavirus het eerste deel van de Formule 1-kalender door de war gooit gegrond, maar rekent op een vrij normale tweede seizoenshelft.

Dat vertelt de Oostenrijker in gesprek met de Oostenrijkse tv-zender ORF. “Die angst is natuurlijk terecht”, zegt hij over de bezorgdheid dat er van de elf races die voor de zomerstop op het programma staan wel eens een aantal kunnen wegvallen of uitgesteld moeten worden.

“We hebben dat met Australië ook al gezien”, haalt Wolff aan hoe de traditionele seizoensopener van medio maart naar november is verplaatst. Daarnaast is ook de Grote Prijs van China al van de kalender verdwenen. Officieel is deze ook uitgesteld, al houdt vrijwel niemand er rekening mee dat hiervoor nog een nieuw plekje op de kalender wordt gevonden of gemaakt.

“Ik ga er desondanks vanuit dat we na de zomer een redelijk normale tweede seizoenshelft kunnen hebben”, verklaart Wolff, met de Formule 1 die van eind augustus tot en met half december in zestien weken tijd liefts twaalf races heeft ingeroosterd – waarvan drie triple headers. “Dat wordt zwaar voor de teams”, erkent Wolff. “Zeker die drie triple headers op rij, want dan ben je telkens een maand van huis.”

