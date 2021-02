Red Bull krijgt zijn zin: ‘Engine freeze vanaf 2022’

Goed nieuws voor Red Bull: de tien teams hebben unaniem ingestemd met de bevriezing van de ontwikkeling van de motoren. Dat was een vurige wens van Red Bull, het team kan zo de komende jaren met de huidige motoren van Honda blijven rijden.

De veelbesproken engine freeze – een stop op het doorontwikkelen van de motoren – is volgens Red Bull een vereiste om Honda’s motorproject na 2021 over te nemen, als de Japanse fabrikant zich terugtrekt. Helmut Marko en de zijnen denken voldoende middelen te hebben om de krachtbronnen in eigen beheer te nemen, mits er niet doorontwikkeld hoeft te worden.

Racefans en Autosport melden allebei dat de teams unaniem voor hebben gestemd, de bevriezing is vanaf 2022 van kracht. Daarmee is een einde gekomen aan maandenlang gekonkel, aanvankelijk was lang niet iedereen te porren voor het voorstel. Het grootste vraagstuk was vooral wanneer de freeze in te voeren. Rivalen als Renault en Ferrari zouden op later in 2022– of pas 2023 – aansturen. In principe stonden ze echter wel open voor de ontwikkelingsstop, net als de vierde motorfabrikant, Mercedes.

Waar Mercedes echter fel op tegen was, was het gelijktrekken van de performance van de motoren, iets wat daarentegen wel is voorgesteld door Ferrari en Red Bull. Deze balance of performance lijkt er dus niet te komen.

