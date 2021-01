Marko: ‘Red Bull rond met Honda voor overnemen motorproject, nu de engine freeze nog’

Red Bull-topman Helmut Marko heeft bevestigd dat het team eruit is met Honda wat betreft het overnemen van het motorproject na 2021. Of dit ook daadwerkelijk doorgang kan vinden, is echter nog wel afhankelijk van de komst van een engine freeze (ontwikkelingsstop) in de Formule 1.

Dat verklaart Marko ten overstaan van Auto, Motor und Sport. “Alles is geregeld tussen Red Bull en Honda”, meldt Marko, met het team van de energiedrankfabrikant dat zo eind 2021 dus de Honda-motoren kan overnemen om deze daarna in principe zelf te runnen.

“We staan in de startblokken”, zegt Marko daarover, al is het volgens hem nog wachten op groen licht: de FIA moet namelijk nog bevestigen dat de door Red Bull gewenste engine freeze er komt. Dit is voor Red Bull essentieel, omdat de motoren te complex en duur zijn om zelfstandig door te ontwikkelen.

Discussiepunten

Rivalen als Ferrari, Mercedes en Renault hebben al aangegeven niet onwelwillend tegenover de engine freeze te staan, maar onder uiteenlopende voorwaarden. Zo wil Renault deze pas begin of halverwege seizoen 2022 invoeren. Ferrari geeft ook de voorkeur aan 2022, Mercedes aan 2021.

Waar Mercedes echter fel op tegen is, is het gelijktrekken van de performance van de motoren, iets wat daarentegen wel is voorgesteld door Ferrari en Red Bull. Daarnaast is er nog discussie over de nieuwe motorformule voor de toekomst en wanneer die ingevoerd moet worden – in 2025 of 2026.

‘Geen plan B’

Achter de schermen lopen de gesprekken hierover al maanden. Marko geeft daarbij aan dat hij ‘volgende week’ een beslissing verwacht van autosportbond FIA. Komt er geen engine freeze, dan ‘moet Red Bull serieus nadenken over haar toekomst in de Formule 1’.

“Dat is geen dreigement”, beklemtoont Marko. “Uit kostenoverwegingen is een engine freeze simpelweg de enige manier waarop wij zelf verder kunnen met deze motoren.” Een plan B heeft Red Bull niet, volgens Marko.

