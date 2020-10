Marko ontkent dat hij Jean Todt chanteert: ‘Is gewoon de keiharde waarheid’

Red Bull dreigt met een vertrek uit de Formule 1 als de motoren per 2022 niet bevroren worden. Jean Todt ziet dit als chantage en pikt dat niet, maar volgens Helmut Marko is het geen chantage. “Het is gewoon de keiharde waarheid.”

Nu Honda de Formule 1 na 2021 gaat verlaten, moeten Red Bull en Alpha Tauri op zoek gaan naar een oplossing. Een voor de hand liggende oplossing is de overstap maken naar Ferrari- of Renault-motoren, maar Red Bull wil graag het motorproject van Honda overnemen. Daar is wel één voorwaarde aan verbonden: de motoren moeten per 2022 bevroren worden. Anders vertrekken Alpha Tauri en Red Bull uit de sport. Jean Todt ziet dit als chantage.

“Ik respecteer iedere mening en iedere aanname, maar ik accepteer niet dat ik gechanteerd word”, vertelt de Fransman aan Auto, Motor und Sport.

Volgens Helmut Marko is het geen chantage. “Het is gewoon de keiharde waarheid”, stelt de adviseur van Red Bull. “Als de motoren niet bevroren worden, kunnen we het project niet overnemen. Met deze complexe motoren is verdere ontwikkeling van de motor onmogelijk als je geen ontwikkelingscentrum hebt. Daarnaast lopen de kosten dan behoorlijk op”, zegt Marko tegen hetzelfde medium.

In zee gaan met Ferrari of Renault lijkt geen optie te zijn. “Je kan je wel voorstellen wat er gaat gebeuren als we het Ferrari-fabrieksteam zouden verslaan en Renault gaat alles op alles zetten om succesvol te worden met Alonso. In de reglementen staat dat je gelijkwaardig materiaal moet krijgen, maar er zijn manieren om daar onderuit te komen”, vertelt de Oostenrijker.

“Als we er dus niet uitkomen, is het verlaten van de Formule 1 een optie”, aldus de oud Formule 1-coureur.

