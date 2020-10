Horner over extra jaar Gasly bij Alpha Tauri: ‘Hij presteert daar heel goed’

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft uitleg gegeven over waarom Pierre Gasly niet een tweede kans heeft gekregen bij Red Bull, maar een jaartje langer door moet gaan bij Alpha Tauri. Volgens Horner past de omgeving van Alpha Tauri beter bij de Fransman, die daar minder druk ervaart. Daarnaast zou een switch met Alexander Albon weinig verschil maken, zo denkt hij: “Laten we niet vergeten dat toen hij vorig jaar in de auto sprong, hij Pierre aanzienlijk overtrof.”

Woensdag werd bekendgemaakt dat Gasly ook volgend jaar in de wit-blauwe bolide van Alpha Tauri zal rijden. Het is nog onbekend wie zijn teamgenoot wordt, maar het is dus wel zeker dat een terugkeer naar Red Bull nog minstens een jaar op zich moet laten wachten. Het is volgens Red Bull-teambaas echter een logisch besluit omdat de Fransman zo goed presteert bij Alpha Tauri.

“We hebben veel informatie over de coureurs over een langere periode”, zegt Horner tegen Motorsport.com. “Pierre heeft het geweldig gedaan, hij rijdt heel goed in die omgeving van AlphaTauri. Hij voelt zich comfortabel in die auto en ervaart misschien ook de mindere druk en lagere verwachtingen die bij die omgeving horen. Ik denk dat hun ambities als team duidelijk anders zijn, net als met Toro Rosso. Het is dus logisch dat het team in beide richtingen goed werkt.”

Volgens Horner zou Gasly het uiteindelijk niet veel beter doen dan Albon bij Red Bull en is dat een van de redenen geweest om hem niet een tweede kans te geven bij dat team. “Onze eerste en belangrijkste prioriteit is om Alex de kans te geven om aanspraak te maken op dat stoeltje. Laten we niet vergeten dat toen hij vorig jaar in de auto sprong, hij Pierre aanzienlijk overtrof. Dus als we ze weer zouden ruilen, waarom zou het dan anders zijn?”, aldus de Brit.

Horner geeft daarnaast ook uitleg over waarom de teamgenoten van Max Verstappen het zo lastig hebben in de Red Bull om de Nederlander te verslaan. “Ik denk dat de Red Bull lastiger te besturen is dan de Alpha Tauri. Dat weten we, dat is zeer, zeer duidelijk. De auto is meer gevoelig aan de achterkant en dat kan zenuwslopend zijn voor coureurs. Max gaat daar ongelooflijk goed mee om. Andere coureurs hebben het daar veel lastiger mee gehad. Dat zijn denk ik gewoon de feiten.”

Volgens Horner zou Albon in de Alpha Tauri net zo goed hebben gepresteerd als Gasly. “Ik denk dat als Alex in een Alpha Tauri zat, hij waarschijnlijk soortgelijke prestaties, zoals we vorig jaar gezien hebben, zou leveren als Pierre, daar twijfel ik niet aan. Het zijn dus gewoon de kenmerken van de auto. Ze worstelen om er echt voor te gaan bij het ingaan van de bochten. Dat zie je soms ook met de Ferrari en de Mercedes, dat is gewoon hoe het soms is”, concludeert hij.