Kvyat maakt zich geen zorgen over toekomst: ‘Ik kan me een jaartje vrij veroorloven’

Daniil Kvyat zegt zich ‘totaal geen zorgen’ te maken over zijn toekomst in de Formule 1. De Rus zegt dat hij zich een jaartje vrij kan veroorloven, al benadrukt hij daarbij dat hij dat nog niet heeft besloten. Het is voor hem vooralsnog geen prioriteit en geeft aan dat alles nog open is.

Woensdag maakte Alpha Tauri bekend dat Pierre Gasly ook in 2021 voor het team zal rijden, maar nieuws over Kvyat bleef uit. De Rus zou mogelijk competitie hebben van Formule 2-coureur Yuki Tsunoda, die vanwege de banden met Honda een voorkeur zou hebben. Door het vertrek van Honda uit de Formule 1 eind 2021 is dat echter niet meer zo zeker, maar dat betekent dus ook dat er nog weinig bekend is over de toekomst van Kvyat. Het kan de Rus echter weinig deren.

“Eerlijk gezegd maak ik me daar totaal geen zorgen om”, zegt Kvyat tegen Motorsport.com. “Het maakt niet uit. Als ik volgend jaar nog in de Formule 1 zit dan is dat goed. Is dat niet zo, jammer dan”, aldus de Rus, die het nog te vroeg vindt om naar andere opties te kijken. “Ik denk hier momenteel helemaal niet over na. Het is momenteel niet mijn prioriteit. Ik kan me een jaartje vrij veroorloven, of wat ik maar wil. Dus we zullen zien. Ik weet nog steeds niet precies wat het gaat worden.”

“Ik ga mijn best doen in de laatste paar races die nog over zijn. Het is altijd het beste om je daar volledig op te concentreren, en dan zullen we zien wat de toekomst brengt. Natuurlijk weet ik dat er van alles kan gebeuren”, aldus Kvyat. Toch wil hij benadrukken dat hij niet een sabbatical van een jaar overweegt. “Ik heb niks gezegd. Ik heb niet gezegd dat ik het zal doen. Of dat ik het niet zal doen. Ik zei dat alles nog open is. Het is in deze gekke omstandigheden dat alles kan gebeuren.”

“Je moet tot het einde blijven vechten en je kansen grijpen”, weet Kvyat dan ook. “Ik doe gewoon mijn best in deze vijf resterende races. Wat er dan ook zal gebeuren, ik zal mijn beslissingen nemen op basis van wat hoe het er aan het einde van het jaar voor staat. Op dit moment valt er geen beslissing te nemen en daarom valt er weinig na te denken. Ik zeg alleen dat ik me elke beslissing kan veroorloven. Dat is wat ik zeg. En ik ben niet bang om een ​​beslissing te nemen”, benadrukt de Rus.

Kvyat debuteerde in 2014 in de Formule 1 bij Toro Rosso (nu Alpha Tauri) en maakte in 2015 al de overstap naar Red Bull, waar hij Sebastian Vettel, die naar Ferrari vertrok, verving. De Rus maakte daar echter weinig indruk en werd al voor de Grand Prix van Spanje van 2016 teruggezet naar Toro Rosso, terwijl Max Verstappen zijn plek overnam. Hij werd eind 2017 uit het Red Bull-programma gezet en ging als testcoureur bij Ferrari aan de slag. Na een sabbatical van een jaar keerde de Rus echter terug, bij Toro Rosso. Hij staat momenteel veertiende met 14 punten achter zijn naam tegen de 63 punten van teamgenoot Gasly.