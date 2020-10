Wolff: ‘Stigma op coureurs met rijke ouders oneerlijk’

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat het stigma op coureurs met rijke ouders ‘oneerlijk’ is. Volgens de Oostenrijker zijn coureurs als Lance Stroll en Nicholas Latifi niet alleen vanwege het geld in de Formule 1 terechtgekomen. Hij vindt het dan ook juist ‘indrukwekkend’ dat zij ervoor hebben gekozen om ‘deel te nemen aan een van de meest competitieve sporten ter wereld’.

Lance Stroll debuteerde in 2017 bij Williams maar maakte in 2019 de overstap naar Racing Point (voormalig Force India), dat werd overgenomen door zijn vader Lawrence Stroll en consortium. Williams-coureur Nicholas Latifi, die tweede werd in het Formule 2-kampioenschap van 2019, is ook mede door steun van zijn rijke vader in de Formule 1 terechtgekomen en Formule 2-coureur Nikita Mazepin zal naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar op de Formule 1-grid staan met Haas, ook gesteund door zijn rijke vader.

Volgens Wolff is het echter oneerlijk om een stigma te plakken op deze coureurs, omdat deze niet alleen vanwege het geld in de Formule 1 terecht zijn gekomen. “Laten we kijken naar Lance”, zegt Wolff tegen The Race. “Ik ben niet bevooroordeeld, want ik ben van mening dat het een meritocratie moet zijn. Hij won het Italiaanse F4-kampioenschap, won het Europese F3-kampioenschap, stond twee keer op het podium en kwalificeerde zich voor de eerste startrij in Monza in de regen.”

“Ik denk niet dat we kunnen zeggen, alleen omdat zijn vader miljardair is, dat hij hier niet op basis van verdienste is, toch?”, aldus de retorische vraag van Wolff. “Ik denk dat hij eigenlijk lijdt aan het stigma dat gewoon niet juist is. Hij kan er niets aan doen dat zijn vader zo succesvol is op zijn eigen manier. Ik denk dat het nog indrukwekkender is dat iemand uit zo’n milieu een van de meest competitieve sporten ter wereld kiest. Eerlijk gezegd is er geen discussie”, aldus de Mercedes-teambaas.

Wolff neemt het daarnaast ook op voor Latifi en Mazepin, die in verband wordt gebracht met een stoeltje bij Haas in 2021. “Nicholas heeft races gewonnen in de Formule 2. We hebben niet gezien waartoe hij in staat is, het is pas zijn eerste seizoen in de Formule 1. Ik kan me niet iemand herinneren die in de afgelopen tien jaar in de Formule 1 zijn gekomen zonder een race in een competitieve juniorklasse te winnen. Laten we Nick of Nikita in diskrediet brengen voordat we dat gezien hebben.”

“Nikita is de afgelopen jaren iemand die vaak voorin te vinden is in de Formule 2”, vervolgt Wolff. “Hij heeft een aantal races gewonnen en strijdt soms mee om de zeges. Ik denk dat we ons in de best mogelijke staat bevinden. We hadden vijf of zes jaar geleden veel meer coureurs die alleen kwamen omdat ze betaalden. Misschien herinner ik het me verkeerd. Ik wil niemand noemen, maar je weet wie ik bedoel”, besluit hij.