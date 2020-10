Norris over crash met Stroll: ‘Hij heeft niet geleerd van vrijdag, maar hij lijkt nooit te leren’

Lando Norris heeft geen goed woord over voor Lance Stroll, die tegen de McLaren aan reed waardoor beide coureurs met schade een pitstop moesten maken. Hij vond de actie van Stroll ‘opmerkelijk’ en zegt dat de Canadees ‘niet geleerd heeft van vrijdag, maar hij lijkt nooit te leren’.

Stroll probeerde Norris buitenom in te halen in bocht 1 maar dat eindigde in tranen voor beide coureurs. De Canadees reed schade aan zijn voorvleugel maar ook aan die van de McLaren. Stroll kreeg er een tijdstraf van vijf seconden voor, al maakte dat door zijn uitvalbeurt weinig uit. Voor Norris was het echter pijnlijk aangezien hij er goed voor lag.

“Ik weet niet wat hij deed om eerlijk te zijn”, zegt Norris. “Hij ging naar links, ik weet niet precies waar hij zat. Ik vond het wel opmerkelijk dat hij naar links ging, hij had makkelijk naar de binnenkant gekund. Hij stuurde gewoon in terwijl ik nog naast hem zat. Hij heeft duidelijk niet geleerd van vrijdag, maar hij lijkt nooit wat te leren. Het gebeurt vaak met hem. Ik moet ervoor zorgen dat ik de volgende keer uit zijn buurt blijf”, aldus de McLaren-coureur.

Hij verwijst daarmee naar het incident tussen Max Verstappen en Stroll op de vrijdag. Tijdens de tweede vrije training reden de twee zij-aan-zij richting bocht 1 waarbij de Racing Point aan de buitenkant zat. Het leidde uiteindelijk tot een botsing, maar deze bleef onbestraft.

De start van Norris en teamgenoot Carlos Sainz verliep echter wel goed. “Het was geweldig!” We hadden een oranje auto op plaats één en drie, dat was een mooie aanblik. Ik weet niet waarom, maar de Mercedessen reden op de mediums en die hadden dus een nadeel. We haalden ook wat coureurs in die op de zachte band waren gestart, ik weet niet hoe we dat gedaan hebben. Ik denk dat we wat meer riskeerden, maar we hadden gewoon een goede start en namen de juiste risico’s. Dat was mooi.”

“Toen kregen we wat last van graining aan de voorkant”, vervolgt hij. “Toen ging onze pace hard achteruit, zeker vergeleken met sommige teams en vooral de coureurs die op mediums reden. We hebben een goede race gehad. Ja, we worstelden wat in de eerste stint maar daar hadden meerdere coureurs op de zachte band last van vanwege de regen en koele banden. Afgezien daarvan hebben we gepusht en hebben we goed werk geleverd, maar we hadden geen geluk”, concludeert de Brit.