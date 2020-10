Hamilton pakt recordzege in Portugese GP, Verstappen derde

Lewis Hamilton heeft op het Autódromo Internacional do Algarve zijn 92ste Formule 1-zege gepakt en is daarmee recordhouder. De Brit had het bij de spectaculaire openingsronden nog wat lastig maar kon uiteindelijk voorbijgaan aan teamgenoot Valtteri Bottas en onbedreigd naar de zege rijden. Max Verstappen mag opnieuw als derde mee naar het podium.

In de openingsronde gaat het al in bocht 4 fout tussen Verstappen en Pérez, waarbij de Nederlander de Racing Point aantikt. De Mexicaan belandt uiteindelijk naast de baan maar kan uiteindelijk wel verder gaan. Het is al een knotsgekke start omdat Carlos Sainz de leiding overneemt van Bottas en Hamilton, die het op de mediums, in combinatie met de lichte regendruppels, heel zwaar hebben. Verstappen zakt terug na het incident met Pérez, waar overigens geen schuldige wordt aangewezen omdat een onderzoek niet nodig is, terwijl Kimi Räikkönen juist met een heel goede start achter de Red Bull aansluit.

Na vijf ronden zakt Sainz toch terug en komt er een einde aan de bizarre openingsronden; Bottas pakt de leiding en Hamilton en Verstappen halen de Spanjaard ook al snel in. Ook voor de ervaren Räikkönen komt er snel een einde aan het sprookje en hij valt al snel terug. Verstappen kan dan het tempo van de Mercedessen niet bijbenen. Bottas rijdt dan al een tijdje aan de leiding maar Hamilton heeft het betere tempo en haalt zijn teamgenoot in. Hij geeft die leiding niet meer uit handen, ook niet met een beetje kramp, en is met zijn 92ste zege de recordhouder van het aantal Formule 1-zeges. Bottas en Verstappen staan opnieuw op het podium.

Daarachter weet Leclerc op de mediums weg te rijden van beide McLarens. Dat wordt makkelijker gemaakt door een crash tussen Norris en Stroll: de Canadees probeert buitenom in te halen in bocht 1 maar snijdt daarbij tegen de voorvleugel van de oranje bolide, waardoor beide naar de pits moeten. Stroll wordt als schuldige aangewezen en krijgt een tijdstraf, al is dat niet zijn enige tijdstraf: hij krijgt nog een straf voor het herhaaldelijk overschrijden van de track limits. Het maakt echter niet uit: Stroll wordt vroegtijdig naar binnen gehaald en is de enige uitvaller deze race.

Hoewel Leclerc de eretitel ‘best of the rest‘ pakt met de vierde plaats mag het ook opvallend genoemd worden dat Pérez, die dus met een grote achterstand aan zijn weg naar voren begon na de crash met Verstappen, de zevende plaats pakt. Hij lijkt een lange tijd de vijfde plaats te pakken maar verliest die uiteindelijk aan Pierre Gasly en Sainz met nog twee ronden te gaan. De McLarens lijken na de superstart nog goede punten te kunnen scoren, maar moeten dus uiteindelijk genoegen nemen met de acht punten dankzij Sainz. Sebastian Vettel pakt het laatste puntje met zijn Ferrari, Alexander Albon eindigt op de twaalfde plaats en verlaat Portugal dus zonder de broodnodige punten.

