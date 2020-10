Sainz lag even aan de leiding: ‘Ik genoot er met volle teugen van’

Carlos Sainz was de grote verrassing in de openingsfase van de race. De Spanjaard wist als één van de weinige coureurs de banden op temperatuur te krijgen en lag na de eerste ronde aan de leiding. “Ik genoot er met volle teugen van.”

“Het was echt een leuke openingsfase. Het was belangrijk om tijdens de formatieronde de banden op temperatuur te krijgen. Het begon namelijk steeds wat harder te druppelen. Je moet vooral van dit soort omstandigheden genieten en dat deed ik ook”, vertelt Sainz aan Sky Sports.

Maar al snel zakte Sainz terug, doordat hij problemen kreeg met zijn banden. “Ik kreeg last van graining. De baantemperatuur daalde. Des te lager de asfalttemperatuur, des te groter de kans dat je last krijgt van graining. De laatste paar races hebben we dit al vaker gehad, daar moeten we echt aan werken”, stelt de Spanjaard.

De McLaren-coureur werd uiteindelijk zesde en is realistisch. “P6 is niet heel goed als je in het begin van de race aan de leiding ligt, maar meer zat er ook niet in. We hebben progressie geboekt, maar nog steeds hebben we werk te verzetten”, aldus Sainz.

