Mercedes steunt bevriezen motorontwikkeling vanaf 2022 om Red Bull te helpen

Mercedes steunt het idee om de motorontwikkeling vanaf 2022 te bevriezen, zodat Red Bull en Alpha Tauri alsnog door kunnen gaan met Honda-motoren. Het is volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff van belang dat ze er ‘alles aan doen om Red Bull die kans te geven’ en hij zou het plan dan ook steunen, ook om zo het ‘enorm belangrijke’ merk in de Formule 1 te houden.

Motorleverancier Honda kondigde begin deze maand aan dat het aan het einde van 2021 zal stoppen met het Formule 1-project, waardoor Red Bull noodgedwongen naar een oplossing moet zoeken voor 2022. De voorkeur zou gaan naar het overnemen van het intellectueel eigendom van Honda, om zo alsnog die motoren te gebruiken maar dan onder een andere naam.

Dat zou echter moeten betekenen dat de motorontwikkeling bevroren wordt, omdat Red Bull niet op dat gebied ook nog eens grote uitgaven wil doen. Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt Red Bull en steunt het plan om de motorontwikkeling vanaf 2022 te bevriezen. “De Formule 1 verkeert in een goede staat met drie motorleveranciers”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Ik begrijp het standpunt van Red Bull, ze willen niet weer een klantenteam zijn.”

“Ze willen een fabrieksteam zijn en ze zijn in staat om de motor aan te passen en te optimaliseren en misschien zitten er een paar dingen in de pijplijn van Honda die hen het vertrouwen geeft dat er meer prestaties in de motor zitten. Maar ik denk dat we er alles aan moeten doen om Red Bull die kans te geven”, aldus Wolff.

“Ik begrijp dat ze geen oorlog willen voeren met alle andere Original Equipment Manufacturers wat betreft de ontwikkeling van de motoren”, zegt Wolff, die daarmee doelt op Mercedes, Ferrari en Renault. “Het is een verstandig voorstel. Ik zou het graag willen steunen. Red Bull is een enorm belangrijk merk voor de Formule 1 en we moeten er alles aan doen om de twee teams in de Formule 1 te houden en hen te helpen met de mogelijkheid om ze in feite een fabrieksteamstatus te geven”, concludeert hij.