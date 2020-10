Sainz: ‘Red Bull zal juiste beslissing nemen voor Gasly’s toekomst’

Carlos Sainz is ervan overtuigd dat Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko de juiste beslissing zullen nemen voor de toekomst van Pierre Gasly. De Spanjaard is vol lof over Red Bull, dat hem ‘veel heeft geholpen’ in zijn carrière. Sainz stelt dat als Gasly een overstap maakt naar Renault, het voor de Fransman ‘belangrijker zal zijn dan het voor mij was’.

Sainz maakte zelf onderdeel uit van het Red Bull-juniorenteam. Hij reed van 2015 tot en met 2017 voor Toro Rosso, het huidige Alpha Tauri. Tijdens dat seizoen maakte de Spanjaard echter al de overstap naar het fabrieksteam van Renault, waar hij Jolyon Palmer verving. Pierre Gasly nam het stoeltje bij Toro Rosso over en maakte in 2018 indruk bij het team en verdiende daarmee promotie naar Red Bull.

Lees ook: Hülkenberg, Albon, Schumacher en de andere spelers in het steeds gekkere ‘silly season’

Het verliep echter desastreus en al halverwege het seizoen werd de Fransman vervangen door Alexander Albon. Sindsdien heeft Gasly opnieuw indruk weten te maken, met de verrassende zege in de Italiaanse Grand Prix dit jaar als hoogtepunt. Of Sainz gelooft dat Gasly een soortgelijke overstap kan maken naar een ander team? “Dat weet ik niet, dat is per geval en coureur afhankelijk”, zegt Sainz tegen Racefans.net. “Jullie weten mijn verhaal, waarom ik naar Renault mocht vertrekken.”

“Pierre’s carrière is anders dan mijn carrière”, vervolgt hij. “Het feit dat hij naar Red Bull ging en nu weer terug is bij Toro Rosso (huidig Alpha Tauri, red.), waar hij op een heel hoog niveau presteert, is een heel andere situatie. Helmut Marko en Christian Horner zijn erg slim en waren zeer objectief toen ze besluiten namen voor mij. Zij hebben mij veel geholpen in mijn carrière. Ik ben er dus van overtuigd dat zij Pierre zullen helpen en dat ze de juiste beslissing zullen nemen voor hem. Ik heb alleen maar goede woorden over voor Red Bull en voor wat ze voor mij hebben gedaan”, aldus Sainz.

Lees ook: Track limits versoepeld na 125 geschrapte rondetijden op vrijdag

Gasly zou uiteindelijk naar hetzelfde team kunnen overstappen als Sainz, toen hij afscheid nam van de Red Bull-familie: Renault. Sainz durft echter niet te zeggen of het een slimme zet zou zijn voor Gasly. “Ik ben hier niet om andere coureurs advies te geven voor hun carrière. Maar voor Pierre om als Fransman naar Renault te gaan nog belangrijker zal zijn dan dat het voor mij was. Ik zou hem het beste wensen want hij levert uitstekend werk en het zou leuk zijn om hem door te gaan en vooruitgang te boeken”, sluit hij af.