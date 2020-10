Track limits versoepeld na 125 geschrapte rondetijden op vrijdag

De track limits op het Autódromo Internacional do Algarve zijn aangepast nadat er op vrijdag maar liefst 125 rondetijden geschrapt werden. De track limits zijn wat soepeler geworden, waardoor de coureurs nu alleen nog maar een rondetijd geschrapt zien worden als hij met alle vier de banden naast de rood-witte kerbstones terechtkomt.

Het ging vooral fout in bocht 1 en bocht 4, waar de coureurs regelmatig over de vastgestelde track limits heen gingen. In de twee vrije trainingen van negentig minuten werden in totaal maar liefst 125 rondetijden geschrapt. In die bochten werden de witte lijnen in eerste instantie als track limits aangemerkt.

Hierop is besloten om de track limits te versoepelen voor de rest van het weekend. Vanaf nu wordt een rondetijd pas geschrapt als een coureur met alle vier de banden naast de rood-witte kerbstones terechtkomt. Ook voor bocht 15, de lange rechterbocht richting start/finish, geldt een nieuwe regel betreffende track limits. “We zullen oordelen dat een coureur de baan heeft verlaten als geen enkel deel van de auto nog contact maakt met het circuit”, staat in het document van de FIA.