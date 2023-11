De stewards van de Formule 1 hebben de sport opgeroepen een oplossing te vinden voor de problemen met de track limits. Op verschillende circuits zijn deze baangrenzen een groot obstakel geweest. Daarom pleiten de stewards nu voor significante wijzigingen om dit in de toekomst te voorkomen.

Track limits zijn een groot probleem geweest dit jaar. Tijdens de kwalificatie in Saoedi-Arabië kon Logan Sargeant door de track limits geen snelle tijd zetten. In Oostenrijk moesten de stewards nog 1200 mogelijke overtredingen onderzoeken na afloop van de race. In Qatar kreeg Oscar Piastri tijdens zijn top drie interview te horen dat zijn ronde geschrapt was vanwege track limits. Dat weekend werden er in totaal 127 tijden geschrapt omdat coureurs over de grenzen van de baan gingen. En in Austin gaven de stewards zelf al toe dat zij niet genoeg zicht hadden op bocht zes, met de mogelijkheid dat daar ook te veel coureurs over de grenzen heen gingen.

Die laatste kwestie was reden genoeg voor Haas om bezwaar te maken tegen de uitslag. Zoals teambaas Günther Steiner zei: “Ik wil zelf liever helemaal geen straffen op track limits. Maar als we die regel hebben, dan moeten we die ook naleven. Het gaat ons meer om het principe dan om de straf.”

Geen werkbare situatie

Dat specifieke protest werd gisteren afgewezen vanwege een gebrek aan nieuw bewijs. Desondanks geven de stewards wel aan dat er iets serieus moet veranderen omdat de huidige situatie niet werkbaar is. “Aangezien de stewards wel bewijs hebben gezien dat er mogelijke overtredingen van de track limits plaatsvonden, vinden ze het erg onbevredigend dat zij de regels voor de limieten niet naar behoren kunnen handhaven”, staat in het oordeel van de stewards. “Daarom roepen ze alle betrokkenen op om snel een oplossing te vinden zodat dit probleem in de toekomst voorkomen wordt.”

Hoe die oplossing er precies uit moet zien, weten de stewards ook niet helemaal. “Of het probleem op te lossen is met technologie, aanpassingen aan het circuit of andere regelgeving, laten de stewards over aan degenen die daar beter geschikt voor zijn. Maar gezien het aantal verschillende circuits waar zich dit seizoen problemen voordeden, moeten er voor de start van het seizoen 2024 betere oplossingen gevonden worden.”

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde