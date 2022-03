Met het verdwijnen van de Russische Grand Prix van de kalender is het nu de vraag welk circuit deze race zal vervangen. Er zouden meerdere gegadigden zijn, maar met name in het Portugese Portimão hopen ze dat plekje op de kalender te krijgen.

De Formule 1 besloot de Grand Prix van Rusland voor dit jaar te schrappen vanwege de oorlog die het land in Oekraïne voert. Vervolgens ging de Formule 1 een stapje verder en verscheurde het contract met de Russische Grand Prix, waardoor er in de toekomst geen F1-race meer op Russisch grondgebied georganiseerd zal worden.

Maar de Formule 1 had voor dit jaar de ambitie om dan eindelijk – vorig jaar hadden er al 23 races moeten zijn – het recordaantal van 23 races af te leggen. Met het verdwijnen van de race in Sotsji is het de vraag welk circuit die race zal vervangen. Formule 1-baas Stefano Domenicali gaf al aan dat het niet moeilijk zal worden om een vervangende race te vinden, er zou immers genoeg interesse zijn.

Een van de geïnteresseerden om dit jaar de Russische Grand Prix te vervangen is Portimão. Het Portugese circuit kwam in 2020 voor het eerst op de Formule 1-kalender vanwege de coronapandemie, waardoor de meeste races op Europees grondgebied verreden werden. Circuitbaas Paulo Pinheiro zegt in gesprek met de Portugese krant Correio da Manha dat er gesprekken zijn gevoerd met de Formule 1, maar dat het vooral afhangt van de logistieke kwestie. De Grand Prix van Rusland zou namelijk een week voor de Grand Prix van Singapore plaatsvinden. Met een race in Portugal wordt het een zware taak voor de teams om alles snel van Portugal naar Singapore te vervoeren.

Maar Portimão is niet de enige gegadigde. Ook in Turkije en Qatar is er interesse om de race in Rusland te vervangen. Turkije leek daarbij een goede kanshebber, aangezien de Formule 1 onlangs plots weer de Grand Prix van Turkije op de site noemde en daarbij ook tickets in de verkoop deed. Die pagina werd echter na een dag weer offline gehaald.