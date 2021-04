“Lastig”, zo omschrijft Max Verstappen de vrijdag in Portugal, vooral vanwege het gladde asfalt op Portimão. Met tot twee keer toe de tweede tijd zat hij er toch goed bij, al valt er volgens de Red Bull-rijder nog wel wat rondetijd te winnen. Vooral over een enkele ronde.

Dat vertelt hij op zijn eigen website, Verstappen.com. “Het was lastig door het gladde asfalt”, blikt Verstappen terug op de eerste werkdag in Portugal. De Red Bull-coureur weet dat dit voor iedereen geldt, maar noemt het toch ‘niet erg fijn om op te rijden’. Positiever? Dat zijn RB16B het grotendeels naar behoren deed: “De auto voelde goed aan.”

Zoals altijd na de vrijdagtrainingen, is er nog wel wat werk te doen, benadrukt de Nederlander. Hij zal waarschijnlijk vooral goed kijken naar hoe zijn Red Bull met de banden omspringt. “Het gaat hier namelijk allemaal om de bandentemperatuur”, legt hij uit.

Volgens Verstappen gaat het zelfs iets te zeer om het aan de praat krijgen van de Pirelli’s, wat hij in combinatie met het geglij – dat ook wordt veroorzaakt doordat de 2021-auto’s minder downforce hebben – jammer vindt. “Het is erg lastig op het circuit en dat is jammer, want deze baan is geweldig.”

Met twee keer een tweede tijd op zak – in VT1 achter Valtteri Bottas, in VT2 achter Lewis Hamilton – ziet het er qua perspectief toch niet verkeerd uit. Al moet Red Bull volgens Verstappen nog wat tijd vinden in Portugal. “We kunnen nog wat sneller. De lange stint was niet slecht, maar de balans in de snelle ronde was niet optimaal.”

