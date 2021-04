Valtteri Bottas heeft VT1 in Portugal als snelste afgesloten. Op het Autódromo Internacional do Algarve is de Fin tijdens eerste training sneller dan Max Verstappen en Sergio Pérez. Ferrari-junior Callum Ilott mocht in de Alfa Romeo voor het eerst deelnemen aan een sessie tijdens een GP-weekend.

Het is ondertussen een bekend beeld in 2021. Omdat de trainingen op vrijdag dit jaar maar een uurtje duren, is het meteen erg druk op de baan. Max Verstappen verschijnt als laatste op het asfalt, de Nederlander test vandaag aanpassingen aan onder meer de vloer, de bargeboards en de brakeducts van zijn RB16B. Teamgenoot Pérez rijdt tijdens VT1 met de ‘oude’ auto.

Zodra iedereen zijn eerste runs op de harde band achter de rug heeft, zien we de gebruikelijke namen bovenaan. Halverwege de sessie voert Valtteri Bottas de stand aan, voor Verstappen en Lewis Hamilton. Aan het einde van de sessie zien we diezelfde namen bovenaan. Bottas beëindigt de eerste training op P1, voor Verstappen (+0.025) en Pérez (+0.198). Charles Leclerc en Lewis Hamilton vervolledigen de top vijf, George Russell vinden we op een mooi zevende plaats.

Geen Antonio Giovinazzi tijdens VT1 in Portugal. De Italiaan staat zijn C39 af aan Callum Ilott, die eerder deze week werd aangekondigd als reservecoureur bij Alfa Romeo. De Brit, onderdeel van de Ferrari Driver Academy, besluit zijn eerste officiële sessie uiteindelijk als zeventiende. Hij weet Mick Schumacher, Nicholas Latifi en Nikita Mazepin achter zich te houden.

