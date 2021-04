Het Autódromo Internacional do Algarve, beter bekend als het circuit van Portimão, wordt door de grote hoogteverschillen door coureurs vaak omschreven als een achtbaan. Maar hoe extreem zijn die hellingen nu precies? Onze man in Portugal waagde zich op donderdag aan een rondje over het circuit van Portimão. Hij neemt je mee rond het circuit in een nieuwe Mediapas-video!

