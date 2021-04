In de derde aflevering van Parabolica blikken we vooruit op de Grote Prijs van Portugal. Over de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, een mogelijk honderdste pole voor de wereldkampioen en een rondje hardlopen op het Autódromo Internacional do Algarve. Welkom bij de derde aflevering van Parabolica!

Naast een vooruitblik op de GP van Portugal, onze nieuwe vaste rubrieken in onze videoshow – ‘F1 voor Rookies’ met MP Motorsport en ‘Tom tops 10′ over de favoriete liveries van Tom Coronel – is er in deze derde aflevering opnieuw plaats voor een winactie! Stuur jouw antwoord op de quizvraag naar redactie@formule1.nl en wie weet win jij het exclusieve collector’s item.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Lees ook: Tijdschema GP Portugal, race begint om 16:00 uur