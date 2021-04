Lewis Hamilton heeft de tweede vrije training als snelste afgesloten, met 1.19.837 was de wereldkampioen anderhalf tiende sneller dan Max Verstappen. Bottas zat daar weer twee tienden achter in een sessie waarin de onderlinge verschillen erg klein waren.

Opvallend aan de uitslag van de sessie was het feit dat er in de ochtend sneller gereden werd. De omstandigheden waren ook niet hetzelfde te noemen, er stak een fikse wind op in de middag en coureurs leken daar last van te hebben. Op het scorebord is ook te zien dat er tussen nummer 1 Hamilton en nummer 17 Antonio Giovinazzi slechts 1,5 seconde verschil zat.

De sessie begon overigens met een vertraging van tien minuten wegens een probleem met een putdeksel. Max Verstappen werd even opgehouden door een falende sensor: “Ik voel niets in mijn rempedaal!” Het kostte de Nederlander wat tracktime waardoor hij uiteindelijk een handvol minder ronden kon rijden dan de concurrentie.

Het draaide deze sessie vooral om longruns, daarin bleek Bottas voor wat het waard is een hoger tempo te kunnen hanteren dan Verstappen, Hamilton bleef iets achter. Maar de verschillen zijn net zoals tijdens de vorige twee weekenden weer erg klein. De sessie had overigens ook een bemoedigend resultaat voor Alpine: Fernando Alonso en Esteban Ocon tekenden voor P5 en P6.

