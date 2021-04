Niet alleen op de baan is er een harde strijd aan de gang tussen Red Bull en Mercedes, ook op het personele vlak is er het nodige getouwtrek aan de gang. Red Bull is bezig een eigen motortak op te zetten en is aan het shoppen bij Mercedes. “Dat was te verwachten”, verzucht Mercedes-baas Toto Wolff.

Met Ben Hodgkinson was er de eerste transfer, de Brit moet eerst een jaar aan de zijlijn toekijken maar zal uiteindelijk de motordivisie van Red Bull gaan leiden. Sinds de aankondiging van Red Bull om een eigen motor te bouwen, had Wolff al het gevoel dat dit zou gebeuren.

“Het project is gevestigd in Engeland dus ik verwachtte al dat ze Engelse engineers binnen zouden halen. Er zijn niet zoveel bedrijven die dit soort techneuten in huis hebben dus ik begrijp de strategie van Red Bull. Het is een strijd, het lijkt wel op die we nu op de baan zien. Het hoort er bij, dit is de competitie en we zullen het als sporter moeten accepteren.”

Wolff deelde ook nog een compliment uit aan Red Bull, de Oostenrijker zegt de stappen van Christian Horner en de zijnen te bewonderen. “Voor zover ik kan oordelen, vind ik dat Red Bull de juiste en strategische stappen heeft gezet. Een eigen motor en misschien ook nog een deal met een nieuw merk. Een slimme zet, wat mij betreft.”

“Net als de deal met Honda om het intellectuele eigendom over te nemen, ook heel intelligent. En dat ze dan gaan zoeken naar Engelse engineers, is in mijn ogen niet meer dan logisch.”

