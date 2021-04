Red Bull-topman Helmut Marko stookt de motorstrijd met Mercedes nog maar eens verder op. Volgens de Oostenrijker klopte voormalig Mercedes-topman Ben Hodgkinson niet alleen zelf bij Red Bull aan, maar willen er nog meer engineers van Mercedes naar Red Bull overstappen.

Dat vertelt Marko aan F1-Insider. Het Red Bull-kopstuk stelt daarin dat Mercedes probeert om Hodgkinson lang aan de kant te houden met een fikse periode gardening leave alvorens hij voor Red Bulls motorprogramma aan de slag kan gaan, maar: “Het zal zeker niet zo lang duren als Mercedes wil”, klinkt het zelfverzekerd.

Wat Marko daar tegenover F1-Insider zelfs lachend aan toevoegt? “Wij hoefden hem niet bij Mercedes weg te lokken. Hij klopte zelf bij ons aan toen duidelijk was dat we mensen zochten.” En dat niet alleen: “Hij is niet de enige die naar ons wilde overstappen. Het gaat ook om ander toppersoneel. Al kan ik daar de namen nog niet van noemen.”

Hodgkinsons overstap is dus al wel bekend en hij wordt technisch directeur van Red Bulls motorproject. Dit krijgt steeds meer vorm, nu Honda’s exit eind 2021 dichterbij komt en Red Bull daarna zelf een motorprogramma begint. Volgens de Corriere Dello Sport heeft Hodgkinsons vertrek ook voor de nodige onrust gezorgd bij Mercedes.

